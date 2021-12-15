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Son dakika: Beylikdüzü'nde korkunç kaza: Kepek yüklü kamyon devrildi! Motokurye ölümden öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika: Beylikdüzü’nde korkunç kaza: Kepek yüklü kamyon devrildi! Motokurye ölümden öldü

Son dakika haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen kamyonun sürücüsü ile kamyonun kasasında yüklü kepeğin altında kalan motokurye ölümden döndü.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, kepek yüklü 10 PS 666 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 09 ACD 52 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. O sırada kamyonun yanından geçen motokurye, aracın kasasında yüklü haldeki kepeğin altında kaldı.

Kazada aracın içinde sıkışan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından, kepek altında kalan motokurye ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.


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