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Son dakika: Amasya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Son dakika: Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Son dakika haberi... Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde meydana geldi.

İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına ait 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 24 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölen yolcunun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Amasya’da otobüs devrildi AMASYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ

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