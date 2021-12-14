Son dakika: Amasya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Son dakika haberi... Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, 2'si ağır, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde meydana geldi.
İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına ait 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 24 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ölen yolcunun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?
- Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti
- Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum!
- Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...
- Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...
- Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? 13 Aralık kripto para yorumları...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...