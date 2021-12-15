Şanlıurfa’da 3 evladına canice işkence eden cani babanın cezası belli oldu

"SANIĞIN EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti. Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, "Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz" dedi.