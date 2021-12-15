Şanlıurfa’da 3 evladına canice işkence eden cani babanın cezası belli oldu
Şanlıurfa’da şiddet gösterdiği karısını evden kovdu. Ardından eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemer ile şiddet gösterip işkence eden kötü baba Ramazan Ç. hakkında karar çıktı. 34 sene hapis cezasına alan zanlı Ramazan Ç. karar öncesi verilen son sözünde açık bir şekilde kayınvalidesini tehdit etti.
Sanık Ramazan Ç. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.
4 DEFA AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Duruşma iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı. Duruşma savcısı sanık Ramazan Ç.'nin çocuklarını defaatle kayış ve sopa ile vurmak, sıcak çay dökmek, saçlarını çekmek ve hortumla vurarak sistematik bir şekilde darp etmesinden dolayı eziyet ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan dört kez ayrı ayrı şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.
"SANIĞIN EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti. Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, "Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz" dedi.
MAHKEME SALONUNDA KAYNANAYA TEHDİT
Karar öncesi son sözü sorulan sanık Ramazan Ç. ise takdirin mahkemenin olduğunu belirterek, "Ancak ben ceza alırsam kaynanamın da benim de başıma bir iş gelir" ifadelerini kullandı.
İŞKENCECİ BABAYA 34 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucunda sanık Ramazan Ç.'yi "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde 17 Eylül 2020 tarihinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.'yi (35) şiddet uyguladıktan sonra evden gönderdi. Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne Narin Ç.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç. "Çocuğa darp" ile "Aile hükümlülüğünün ihlali" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ç., "Eziyet etme" suçundan iddianame hazırlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Aralık evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021-2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
- Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?
- Dolar kuru son durum: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 15 Aralık canlı döviz kurları
- Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?