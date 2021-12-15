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Şanlıurfa’da 3 evladına canice işkence eden cani babanın cezası belli oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Şanlıurfa’da 3 evladına canice işkence eden cani babanın cezası belli oldu

Şanlıurfa’da şiddet gösterdiği karısını evden kovdu. Ardından eve kilitlediği 3 çocuğunu hortum ve kemer ile şiddet gösterip işkence eden kötü baba Ramazan Ç. hakkında karar çıktı. 34 sene hapis cezasına alan zanlı Ramazan Ç. karar öncesi verilen son sözünde açık bir şekilde kayınvalidesini tehdit etti.

Şanlıurfa'da dövdüğü eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence ettiği sebebiyle yargılanan cani baba Ramazan Ç. hakkında hüküm verildi. Şanlıurfa 2 Asliye Ceza Mahkemesinde karar mahkemesi için hakim karşısına çıkan zanlı Ramazan Ç., 34 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Ramazan Ç. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

4 DEFA AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşma iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı. Duruşma savcısı sanık Ramazan Ç.'nin çocuklarını defaatle kayış ve sopa ile vurmak, sıcak çay dökmek, saçlarını çekmek ve hortumla vurarak sistematik bir şekilde darp etmesinden dolayı eziyet ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan dört kez ayrı ayrı şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

"SANIĞIN EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti. Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, "Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME SALONUNDA KAYNANAYA TEHDİT
Karar öncesi son sözü sorulan sanık Ramazan Ç. ise takdirin mahkemenin olduğunu belirterek, "Ancak ben ceza alırsam kaynanamın da benim de başıma bir iş gelir" ifadelerini kullandı.

İŞKENCECİ BABAYA 34 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucunda sanık Ramazan Ç.'yi "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde 17 Eylül 2020 tarihinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.'yi (35) şiddet uyguladıktan sonra evden gönderdi. Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne Narin Ç.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç. "Çocuğa darp" ile "Aile hükümlülüğünün ihlali" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ç., "Eziyet etme" suçundan iddianame hazırlandı.

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