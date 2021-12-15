Isparta’da liseli kızların kavgası! O anları kayda alan şahıs: Ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın
Isparta’da okul çıkışı bir araya gelen liseli kızlar saç baş kavga etti. Kızların öfkeden gözü dönerken arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alıp gülerek seyrettiler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri şaşkına çevirdi.
Isparta Çünür Mahallesinde cadde üzerinde birbirine giren iki genç kız görenleri şaşkına çevirdi.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
GÜLEREK İZLEDİLER
Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.
"BEN OLSAM KAFASINI BİSİKLET ZİNCİRİNE SOKARDIM"
Isparta'da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, "Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın" dedi.
GÜLEREK İZLEDİLER
Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi. Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.
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