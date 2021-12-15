Isparta’da liseli kızların kavgası! O anları kayda alan şahıs: Ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın

"BEN OLSAM KAFASINI BİSİKLET ZİNCİRİNE SOKARDIM"

Isparta'da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, "Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın" dedi.