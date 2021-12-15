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Kara kış kapıda! Yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Kara kış kapıda! Yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlardan olumsuz durumlar karşısında dikkatli olmaları istendi. Peki hangi illlere kar yağacak? İstanbul Ankara İzmir'e kar ne zaman gelecek? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taraafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hızlı şekilde düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Bugün (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz'de bugün görülecek yağışların genellikle yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin ve Adana il genelinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların rakımı 1200 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların; Mersin ve Hatay çevrelerinde 16.12.2021 Perşembe sabah, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde etkisini artırarak batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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