Kara kış kapıda! Yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.