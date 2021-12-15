Şanlıurfa’da kan donduran olay! Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

ÇOBANLAR FARK ETTİ!

Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi.