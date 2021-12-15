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Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor! Birçok ile mevsimin ilk kar taneleri düşmeye başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor! Birçok ile mevsimin ilk kar taneleri düşmeye başladı

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Birçok ile mevsimin ilk kar taneleri düştü. Bunlardan birisi de Denizli’nin Çal ilçesiydi. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Çal ilçesi İsabey Mahallesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı.

İsabey mahallesinde ve Çökelez Dağı'nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

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