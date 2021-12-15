Fitness eğitmeni İbrahim Yener apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya tecavüz edip öldürmüştü! İç çamaşırında DNA’sı bulundu

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay yeri inceleme tutanaklarına göre Nefise Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu ve iç çamaşırında sanık İbrahim Yener'in DNA'sının tespit edildiğini belirtti. Sanığın Dolapçı'nın yarı çıplak olması ve iç çamaşırından DNA'sının çıkmasına yönelik açıklayıcı bir beyanı olmadığını belirten savcı, olay anında üzerindeki elbiseleri yırtılan Nefise Dolapcı'nın sanığa direnç gösterdiği, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü, kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği ve bu sırada sanık tarafından alıkonulduğu aktarıldı. Mütalaada, sanığın maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürme", "Cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.