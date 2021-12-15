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Antalya’da denizde dev hortum! O anlar saniye saniye kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Antalya’da denizde dev hortum! O anlar saniye saniye kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Bölge halkının, devasa hortumu cep telefonu kamerasına kaydederken, “Kocaman hortum, dev gibi hortum” ifadelerini kullanması yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde öğle sularında hortum olayı meydana geldi.

KARAYA ULAŞMADAN SONA ERDİ

Deniz üzerinde meydana gelen hortum karaya ulaşmadan son buldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

MUTHEMEL BİR FACİANIN KIYISINDAN GEÇİLDİ

Görüntü alan vatandaşın "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleri tedirginliğin boyutunu gösterdi.

Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

Dev hortum korkuttu! O anlar kamerada DEV HORTUM KORKUTTU! O ANLAR KAMERADA
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