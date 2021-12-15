Şanlıurfa’da kepçe operatörü feci şekilde can verdi
Şanlıurfa Bozova’da bakımını yaptığı iş makinesinin ön bölümündeki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkıştı. Operatör olay yerine yardım edecek kimsenin olmaması sebebiyle sıkıştığı yerden çıkamadı. Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi.
LASTİK İLE GÖVDE ARASINA GİRDİ
İddiaya göre bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi. Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü.
SIKIŞTI
Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı.
YARDIM EDECEK KİMSE YOKTU
Ü Yanında yardım edecek kimse olmayan Güzel, sıkıştığı yerden çıkamadı. Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, Güzel'i fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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