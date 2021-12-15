Şanlıurfa’da kepçe operatörü feci şekilde can verdi

LASTİK İLE GÖVDE ARASINA GİRDİ

İddiaya göre bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi. Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü.