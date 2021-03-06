Nefise Dolapçı cinayetinde iğrenç detay! İbrahim Yener tecavüz etmiş

İbrahim Yener, Nefise Dolapçı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Dolapçı, Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.