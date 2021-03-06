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Nefise Dolapçı cinayetinde iğrenç detay! İbrahim Yener tecavüz etmiş

Son dakika haberine göre; 'da, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi 'yı öldüren fitness eğitmeni 'in kadını öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Nefise Dolapçı cinayetinde iğrenç detay! İbrahim Yener tecavüz etmiş

, 'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Dolapçı, Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.

20 dakika sonra Dolapçı, tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti. Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre 'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.



ADLİ TIP KURUMU BELİRLEDİ
Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum 'na bildirildi. Savcılık, 'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında, dava açtı.

İddianamede, Dolapçı'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde yönelik cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı. İddianamede, Dolapçı'nın hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği anlatıldı.

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