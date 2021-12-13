SON DAKİKA: Elazığ’da deprem meydana geldi

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,, Elazığ Maden'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı

Deprem il ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...