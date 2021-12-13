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SON DAKİKA: Elazığ'da deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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SON DAKİKA: Elazığ’da deprem meydana geldi

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Elazığ Maden'de saat 20:10'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem il ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,, Elazığ Maden'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı

Deprem il ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...

Büyüklük : 3.6 (ML)

Yer : Maden (Elazığ)

Tarih-Saat : 13.12.2021, 20:10:33 TSİ

Enlem : 38.5748 N

Boylam : 39.6410 E

Derinlik : 6.98 km

Adana’da deprem ADANA'DA DEPREM

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