SON DAKİKA: Elazığ'da deprem meydana geldi
SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Elazığ Maden'de saat 20:10'da 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem il ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,, Elazığ Maden'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı
Deprem il ve ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Maden (Elazığ)
Tarih-Saat : 13.12.2021, 20:10:33 TSİ
Enlem : 38.5748 N
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