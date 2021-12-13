Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Doğu Ekspresi için tarih verdi. Seyahat etmek isteyenler fiyatları sorgulamaya başladı. İşte, Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden sefere başlayacağı tarihi açıkladı. İşte, Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi. Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Trenimiz sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerimizden geçerek Kars ilimize ulaşarak, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor. Trenler Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin bu sıra dışı deneyimlerini sosyal medyada paylaşması, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu ve Turistik Doğu Ekspresine talebi arttırıyor, tren güzergahı üzerindeki illerimizin tanıtımlarına da önemli katkılar sağlıyor. Doğu Ekspresi ile adım adım değişen coğrafyayı gözlemlemek, kanyonların, köylerin içinden geçmek, tarihi mekanları ve eşsiz manzaraları izleyerek Anadolu'nun güzelliklerini keşfetmek benzersiz deneyim imkanı sunuyor."
Açıklamada ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi'nin gerçekleştirdiği 368 seferde toplam 37 bin 917 yolcunun taşındığı belirtildi.
DOĞU EKSPRESİ TURU BİLET FİYATI NE KADAR?
Doğu Ekspresi bilet fiyatı 1300 TL'den satılıyor. Aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilirse tren bileti fiyatı kişi başı 650 TL'ye iniyor. Doğu Ekspresi pulman bilet fiyatı ise kişi başı 68 liradan satılıyor.
Doğu ekspresi sefer saatleri ve güzergahı
Doğru ekspres treni, Ankara'dan (eski Ankara Garı) çarşamba ve cuma günleri saat 15:55'te, Kars'tan ise cuma ve pazar günü saat 22:20'de hareket ediyor. Doğu Ekspresi güzargah üzerindeki istasyonlarda duran tren yolcuları, Erzincan'da; Karanlık Kanyon, Erzurum'da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese'yi, Kars'ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas'ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu yerlerden geçiyor.
Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola veriyor. Doğu Ekspresi, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat duruyor. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treni, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagon ile yola çıkıyor. 120 yolcu alıyor. Her kompartmanda ancak 2 kişi seyahat edebiliyor.
Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor.
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- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
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