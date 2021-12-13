Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?

Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden sefere başlayacağı tarihi açıkladı. İşte, Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi. Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: