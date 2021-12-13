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Son dakika: Adana'da deprem (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Adana’da deprem 2021 SON DEPREMLER

Son dakika... Adana’nın Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Adana Kozan'da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan'da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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