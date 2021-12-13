Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu
Son dakika haberine göre: Kırıkkale'de gece saatlerinde dereye devrilen otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. kazada ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan kurtarıldı.
Kaza, gece saat 2.45 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 LC 256 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.
İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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