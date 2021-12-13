Dayının dehşet evi! Kılıçlar, tehditler ve zorbalıkla geçen kabus dolu günler
İstanbul'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıldan beri dayısı Zafer Duran'ın zorbalığı nedeniyle hayatının en zorlu dönemini yaşadı. 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın dayısı nedeniyle adeta dehşeti yaşadı.
İstanbul'da 30 yaşındaki eğitmen Ş.A., 3 yıldan beri dayısı Zafer Duran'ın zorbalığı nedeniyle hayatının en zorlu dönemini yaşadı. 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın, dayısının baskıları nedeniyle tarifi zor bir süreç geçirdi. Dayısı, yeğeninin hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.
EVE 21.00'DAN SONRA GELİRSE...
Öyle ki genç kızın akşam 20.30'dan sonra eve girmesi ve 21.00'den sonra gelirse geç kaldı sayılıp eve alınmıyor, arkadaşında kalmak zorunda kalıyordu. Çok sayıda delici kesici aleti ve silahı bulunan dayı son olarak Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölüm haberlerini içeren gazeteleri yeğeninin kapısının önüne koydu.
ELİNE KILIÇLA BAŞAK CENGİZ TEHDİDİ: SENİN SONUN DA...
Hatta bir ara eline aldığı kılıç ve bıçakla kapıyı çaldı ve yeğenine, "Senin sonun da bu kız gibi olacak" Ş.A.'yı öldürmeye çalıştı. Dayısının elinden kurtulan kadın, getirdiği cinnetle camdan atlamaya kalkıştı. Annesinin intihara engel olmasıyla polisten yardım isteyen mağdur kadının ihbarıyla dayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan dayının evinde çok sayıda kesici delici alet, silah, ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
30 yaşındaki Ş.A., İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Eğitmen olan genç kadın, 5 yıl önce babasını kaybetmişti. Aile apartmanının üçüncü katında ikamet eden genç kadının alt katında dayısı Zafer oturuyor. Genç kadının alt kat komşusu olan 58 yaşındaki dayısı Zafer Duran işletmeciydi.
YILLAR SÜREN DAYI ZULMÜ
İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı üç sene önce kabusa dönüştü. Zafer, genç kadının hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.'nin akşam 20.30'dan sonra eve girmesi yasaktı. Dayısı genç kadının evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Eğer Ş., akşam eve 21.00 dan sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine kalmaya gitmek zorunda kalıyordu. Hakaret ve tehditlerle kıza saldırıyordu. Dayısının silah bıçak ve sahip olduğu çeşitli aletleri bilen genç kadın, annesine ve kendisine zarar gelebilir düşüncesiyle adli makamlara başvuramıyordu.
SİLAHINI DOLDUR BOŞALT YAPARAK KORKUTUYORDU
Mağdur kadının yıllarca süren zulmü ise geçtiğimiz aylarda yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetiyle son buldu. Dayı Zafer, 5 gün önce Ş.'nin ikamet ettiği dairenin önüne Başak Cengiz'in öldürüldüğüne dair haberlerin yer aldığı gazeteleri koydu. Ertesi gün ise silahını ve kılıcını alarak yeğeninin kapısına dayanan dayı, kapıyı açan mağdur kadına, 'Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim' diyerek aniden Ş.'ye saldırdı. Ş.'yi darp eden Zafer Duran, bu sırada silahını doldur boşalt yaptı. Kendi evine kaçan mağdur kadınsa, getirdiği cinnetle balkondan atlamaya çalıştı. Annesinin engel olmasıyla intihardan son anda vazgeçen kadın, polisi arayarak yardım istedi.
MAĞDUR KADINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Polis tarafından gözaltına alınan Zafer'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada temizlik kovasına saklandığı saldırı silahı, bıçak yüklü miktarda uyuşturucu madde ile boş ve dolu kovanlar bulundu. Anne kızın şikâyetçi olduğu dayı, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesine getirildi. İfadesinde kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH'ın ulaştığı genç kadın, "5 üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda gitsinler şikâyetçi olsunlar diye konuşurdum. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Bu esareti 3 yıldır çekiyordum. Adalete güvendiğim için şu anda hayattım. Titizlikle çalışan tüm yargı mensuplarına teşekkür ederim' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk"" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li tediye ödemeleri ayın kaçında yatar? İşte detaylar...
- 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu AGİ ücretleri hesaplaması nasıl, nereden yapılır? İşte en kolay yöntem...
- MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren...
- Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? İşte tarihler...
- Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...