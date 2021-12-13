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İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi | Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı | Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi | Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı | Hangi illere kar yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi. 5 günlük hava tahmini raporu Meteoroloji'nin sitesinden paylaşılırken, sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Salı günü Balkanlardan gelecek olan soğuk hava kütlesinin Marmara'da kar yağdıracağı belirtildi. Soğuk hava etkisini her geçen gün arttırırken, vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, "Salı günü akşamdan itibaren Balkanlardan sarkan bir soğuk hava kütlesi geliyor. Bu soğuk hava kütlesi önce Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşürecek ama çarşamba günü çok önemli bir kar yağışı yok.

İç Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde Bolu, Eskişehir civarlarında kar yağışı çarşamba günü başlar. Perşembe günü de İç Anadolu ve İç Ege'de kar yağışı var. Uludağ, Kartape, Kartalkaya'da salı günü akşamdan itibaren kar yağışı başlayacak ve devam edecek. Bu sistem yavaş yavaş Doğu'ya doğru hareket edecek ve sıcaklığın düşüklüğü daha da artacak. Büyük ihtimalle cuma günü akşamı Marmara Bölgesi'ne kar yağma ihtimali var. Cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur olur ama İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağar. Sıcaklık 5-6 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Cuma gününe dikkat! Kar geliyor... CUMA GÜNÜNE DİKKAT! KAR GELİYOR...

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu

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