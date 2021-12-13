Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Bursa'da banka ile kredi kurumlarını aracı olarak göstererek, sahte sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları reklam karşılığında kandırıp dolandıran yedi şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından zanlıların vatandaşları 1 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emri üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sahte sosyal medya hesapları açarak, takipçi sayısı fazla olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran yedi şahsı gözaltına aldı.
ÖZEL BİR UYGULAMA KULLANIYOR
Baş şüpheli (31) S.Ö.'nün sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi. İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi.
Özel bir para transferi uygulamasını aracı olarak kullanıp burada uygulama üzerinden kişileri telefonla oyalayıp, bir anlık boşluklarından faydalanarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.
21 KİŞİDEN 1 MİLYON TOPLADI
Şüpheli şahsın bu şekilde bir ay içerisinde 21 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler baş şüpheli S.Ö. ve beraberinde bulunan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete getirdi.
Burada ifadeleri alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. (31) ve beraberindeki B.T. (31), Ö.K. (32) Nitelikli Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edildi.
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