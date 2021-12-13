İstanbul, Ankara ve birçok ile kar geliyor! Meteoroloji tarih verip uyardı | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.