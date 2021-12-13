İstanbul, Ankara ve birçok ile kar geliyor! Meteoroloji tarih verip uyardı | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayımlayarak sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Yurdun batı kesiminde başlayan sağanak yağışlar doğu bölgelerinde karla birlikte etkili olacak. Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini göstereceği İstanbul'da da sıcaklıkların 10 dereceye düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya İç Anadolu da kar yağışı olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve Batı Orta Karadeniz'i de içine alabilir. İstanbul'da sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6 C'ye düşerek kar sınırına inebilir" dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz,Batı Karadeniz, İç Anadolu Yağmurlu. Bu hafta da yağış devam edecek Perşembe doğuyu da içine alacak. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK
İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.
ANKARA'YA KAR GELİYOR
Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORDU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu
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