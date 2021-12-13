Büyükçekmece'de araç restorana daldı! Yaralılar var; Saniye saniye kamerada
İstanbul’un Büykçekmece ilçesinde, D-100 Karayolunda hareket halindeki aracın şoförü, henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce kaldırıma çıktı akabinde de yol kenarındaki bir restoran ve börekçiye daldı. Kaza ardından alkollü olduğu öne sürülen şoför yara almazken, restoranda yemek yiyen iki gece bekçisi yaralandı. Aracın restorana dalması ve iki bekçinin yaralandığı anlar da güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Kaza, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi , D-100 Karayolu Avcılar yönü yan yolda geçen gece saat 22.45 sularında meydana geldi.
DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
İddiaya göre, 34 HR 3210 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçi salonuna daldı.
2 BEKÇİ YARALANDI
Kaza sonrası sürücü yara almazken, restoranda yemek yiyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralandı. İş yeri çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki bekçiye ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İŞ YERLERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza sonrası otomobilin savrularak durduğu restoran ile börekçi dükkanlarının salonları savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalışanların kaza sonrası savaş alanına dönen iş yerinde temizlik yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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