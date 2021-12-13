Büyükçekmece’de araç restorana daldı! Yaralılar var; Saniye saniye kamerada

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İddiaya göre, 34 HR 3210 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da yol kenarında bulunan bir restoran ile börekçi salonuna daldı.