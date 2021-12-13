Bursa’da akaryakıt istasyonunda facia! Otomobil alev alev yandı
YAŞAM İHA
Bursa’nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda araç aniden alev aldı. Yanan otomobil istasyonun çalışanları tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Mümin Yaşa'nın kullandığı 17 EA 849 plakalı otomobil, oto gaz almak için akaryakıt istasyonuna girdi.
Mümin Yaşa aracına gaz alırken, otomobili bir anda alevler sardı. Akaryakıt istasyonunda durumu gören diğer müşteriler panik halinde kaçmaya çalıştı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Otomobil akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı
- Berfin Özek eski hali nasıl? Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim?
- Ferhat Güzel polise sığındı! Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- VGM yükseköğrenim bursu için tarih açıklaması! 2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık bugün dolara ne oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri ne kadar?
- KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!
- 2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...
- KPSS takvimi 2022! KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!
- ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?
- Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?