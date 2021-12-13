Gaziantep’te şaşkına çeviren olay! Köyden merkeze gitmek için hasta numarası yapıp ambulans çağırdılar

"AMBULANSI BOŞ YERE MEŞGUL EDEN ÇOK KİŞİ OLDU"

2021 yılında çok iş yaptıklarını paylaşan Yıldız, ambulansların ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıdığını ifade etti. Vatandaşların asılsız ve mükerrer ihbarlarda bulunduklarını paylaşan Yıldız, "Bu da bizi çok yordu. Bunlardan birkaç tane örnek vereyim. Başı ağrıyan bizi arayıp çağırdı. Tabii biz de gittik. Telefonda eleme yapamadığımız için hepsine gitmek zorundayız. Çünkü daha farklı şeyler de çıkabiliyor. Gidince 'ilaç yazdırmaya sizi çağırdım' diyenler oldu. Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya, pazara gelmek istediler. Yani ambulansı boş yere meşgul eden çok kişi oldu. Biz bu kadar işimizin arasında bunların olmasını istemiyoruz. Olmaması temennimizdir" ifadelerini kullandı.