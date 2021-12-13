Bebek'te facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen tekne...
İstanbul'un Bebek açıklarında içinde 2 kişi bulunan bir tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yetişmesiyle teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." denildi.