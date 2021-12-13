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Avcılar'da tedirgin eden görüntü: Vatandaşlar endişeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Avcılar’da tedirgin eden görüntü: Vatandaşlar endişeli

Avcılar’da, bir siteye içerisinde olan iki binanın kolanlarından beton parçaları döküldü. Kirişlerin içindeki demirlerin de çürüdüğü görülürken, binada oturanlar tedirgin olduklarını söyledi.

Avcılar Cihangir Mahallesindeki iki bloklu sitenin içerindeki iki binanın kolan ve kirişlerinden beton parçaları döküldü.

1999 depremi öncesi yapılan sitede yaklaşık 60 hane yaşıyor.

26 Eylül 2019'daki 5.8 şiddetindeki depremde kolanlarda ve kirişlerde hasar meydana geldi. Hasarda kolon demirlerinin çürük olduğu görülürken, binada yaşayanlar ise tedirginlik yaşıyor.



Binadan korktuğunu anlatan ve kiracı olan Devrim Çelik, "7-8 ay önce başvuru yaptık, kimse ilgilenmedi. En son depremden sonra kolanlar patlamış. Yaklaşık 60 hane var sitede. Korkuyorum, bir deprem olsa kaçış planımı yapıyorum kafamda, o derece korkuyorum" diye konuştu.

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