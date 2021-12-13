Avcılar’da tedirgin eden görüntü: Vatandaşlar endişeli





Binadan korktuğunu anlatan ve kiracı olan Devrim Çelik, "7-8 ay önce başvuru yaptık, kimse ilgilenmedi. En son depremden sonra kolanlar patlamış. Yaklaşık 60 hane var sitede. Korkuyorum, bir deprem olsa kaçış planımı yapıyorum kafamda, o derece korkuyorum" diye konuştu.

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