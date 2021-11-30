Jeoloji uzmanı uyardı: “Her an şiddetli bir deprem meydana gelebilir"

"HER AN ŞİDDETLİ BİR DEPREM MEYDANA GELEBİLİR"

Her an her bölgede şiddetli bir depremin meydan gelebilme ihtimalinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Halk arasında genellikle yanıltıcı bir inanış var. Deprem oldu, 50, 100 ve 150 yıl rahatız, diye düşünülüyor. Bunlar yanıltıcı rakamlar. Her fayın deprem üretme aralığı var, buna deprem tekrarlanma aralığı adı veriliyor. Bunlar da ancak o fay üzerinde ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir. Ancak şunu da görüyoruz, Düzce'de 12 Kasım 1999 deprem meydana geldi ve 20 yıl sonra 17 Kasımda yine deprem meydana geldi. Depremin tekrarlanma aralığı 20 yıl mı? diye sorulabilir. Tabi ki değil. Çünkü aynı bölgede çok sayıda fay var. Birinin hareketi, deprem üretmesi diğerlerini tetikliyor ve kısa aralıklarla birkaç yıl sonra farklı büyüklüklerde depremler ortaya çıkıyor. O yüzden 'Bu kadar yıl rahatız, deprem olmayacak' demeleri üzerinde sadece aynı fay üzerinde deprem olmuyor ve yeniden enerji birikmesi lazım diyebiliriz. Ancak dediğim gibi o faydan ayrılan, onunla birleşen ve onunla ve ona paralel çok sayıda fay olduğu için deprem olabiliyor. Örneğin, Düzce'de son depremde çalışan fay 1999 depremindeki fay değil, ona paralel olan başka bir fay üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla deprem ülkesinde yaşadığımızı ki çok sayıda il merkezimizden diri fay geçtiğini unutmayalım. Bu gerçekten hareketle yapılaşmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.