TOGEMDER ’Bahçe Satışları Kermesi’ ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor: Davetliler yoğun ilgi gösterdi

ÇOK SAYIDA İNSANA DESTEK OLACAK

Kermese ilişkin bilgi veren TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, 2005'te Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan derneğin, kurulduğu günden bugüne ihtiyaç sahibi ailelerin yanında hizmet verdiğini kaydetti.

Bugüne kadar çok önemli projelere imza attıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da inşallah bu projelerin devamını sağlamaya çalışacağız. Bu projede de hayırseverlerimiz tarafından derneğimize bağışlanan bazı ürünler var. Bunların içinde kıyafetten mefruşata, züccaciyeye kadar birçok ürün var. Bu ürünlerin satışını sağlayıp elde ettiğimiz geliri de ihtiyaç sahibi ailelere iletmenin derdindeyiz. Bunu yaparken amacımız birçok yere dokunabilmek. Üretici hanımların kurduğu kooperatifler var. Bu kooperatifler de Tarım Kredi Kooperatiflerinin çatısı altında toplanıyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezleriyle anlaşarak, buradan elde edeceğimiz gelirle onlardan alacağımız çeklerle hayırseverlerin hayırlarının yerlerine ulaşmasına gayret edeceğiz. İnsanların sadece gıda ihtiyaçları yok. Hijyen, temizlik malzemesine ihtiyaçları var veya çocuklarının çok özel ihtiyaçlarını karşılama gibi bir arzuları var. Buradaki amacımız bu insanlara dokunabilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek."

Derneğin bu projeyi sıfır maliyetle yaptığını dile getiren Uysal, meslek lisesinden öğrencilerin de gönüllük esasıyla programa dahil edildiğini, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası vereceklerini aktardı.