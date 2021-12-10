Muğla’da 1,5 ton ’skunk’ ile yakalanan şahıslar için karar

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisine ulaştı.