Muğla'da 1,5 ton 'skunk' ile yakalanan şahıslar için karar
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenliğin, geçen 7 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ile yakalanıp, İzmir'in Torbalı ilçesine getiren 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle geçen 7 Aralık'ta Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılan operasyonla 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler aynı gün Torbalı'ya götürüldü.
Şüpheliler, 3 günlük gözetim süresinin dolmasının ardından bugün adliye sevk edildi.
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