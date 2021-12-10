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TOGEMDER Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

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Giriş: 10.12.2021 19:35
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER) tarafından "Bahçe Satışları Kermesi" düzenlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin etkinliğinde çok sayıda ürün ihtiyaç sahipleri ailelere destek amacıyla satıldı.
TOGEMDER ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
TOGEMDER ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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