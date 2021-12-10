10 Aralık 2021, Cuma
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TOGEMDER Bahçe Satışları Kermesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER) tarafından "Bahçe Satışları Kermesi" düzenlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin etkinliğinde çok sayıda ürün ihtiyaç sahipleri ailelere destek amacıyla satıldı.