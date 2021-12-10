Meteoroloji’den 13 şehir için SON DAKİKA kar yağışı uyarısı | 3 ile turuncu! 22 ile sarı uyarı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batısında güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı