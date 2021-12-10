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Jandarma operasyon görüntülerini paylaştı! Uludağ’da kaybolan 3 kişi böyle kurtarıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Jandarma operasyon görüntülerini paylaştı! Uludağ’da kaybolan 3 kişi böyle kurtarıldı - Video izle

Son dakika haberleri.. Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma operasyon görüntülerini paylaştı! Uludağ’da kaybolan 3 kişi böyle kurtarıldı - Video izle

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Jandarma operasyon görüntülerini paylaştı! Uludağ’da kaybolan 3 kişi böyle kurtarıldı - Video izle

Paylaşımda, "Bursa Uludağ Küçük Zirve'de 3 vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edilmiş yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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