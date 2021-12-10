İstanbul'da vapur seferleri iptal! Ulaşıma hava engeli
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasında bazı vapur seferlerinin yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte detaylar...
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.