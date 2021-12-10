Eda Nur Kaplan davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında! Annesi ve ablasına tecavüz sözleri...

"700 TL PARA İSTEDİ"

Sanık Yusuf Güzelyurt'un otelden ayrılmasının ardından Kaplan ile kendisinin de birlikte olduğunu söyleyen sanık Mehmet Arduçoğlu ise yaptığı savunmasında, "Yusuf otelden ayrıldıktan sonra Eda resepsiyona geldi. Biraz sohbet ettikten sonra kendi odama geçtik ve orada birlikte olduk. Otelden ayrılacağı sıra taksi çağırdık ve benden 700 TL para istedi, bende vermedim. Sonra ona bu parayı vermediğim için kendisine tecavüz ettiğimi ve şikayetçi olacağını söyledi. Bende 'İstediğini yapabilirsin polise de gidebilirsin, sana olan yargı bana da var' dedim. Daha sonra otele polisler geldi ve karakola gidip ifade verdim" dedi.

"EDA MUTSUZDU"

Eda Nur Kaplan'ın intihar etmeden önce yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade eden Anne Fatma Polatoğlu, "Eda bana iki kişi tarafından tecavüze uğradığını ve bu olanları hazmedemediğini söyledi. Bana gelmesini söyledim fakat o Sıla isimli arkadaşında kaldı. Sonra ben kendisini ve diğer kızım Güler'i aradım açan olmadı. 4 saat sonra Sıla ve erkek arkadaşı benim yanıma gelip Eda'nın öldüğünü söylediler. Ne oldu diye sorduğumda kimse bana bir şey söylemedi. Olay olmadan önce de Eda'nın canı çok sıkkındı ve mutsuzdu" sözlerini kaydetti.

Duruşmada söz alan Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ise kardeşinin taksiyle eve gelerek tecavüze uğradığını söylediğini, sonrasında sanık Güzelyurt'u defalarca aramasına rağmen dönüş yapılmadığını ve bunun üzerine karakola gidip şikayette bulunduklarını belirtti. Eda Nur Kaplan'ı eve bırakan ve duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü Ali U. ise Kaplan'ı sabaha karşı otelden aldığını ifade ederek, "Eda'yı taksiye bindiren kişi bana adres ve numara verdi. Arabada Eda ağlıyordu ve yarı baygındı. Ben de 'Ne oldu' diye sordum. Eda da hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Getirdiğim adreste ablası aldı Eda'yı ve parasının olmadığını söyledi. Ben de paramı vermezseniz karakola gideceğimi söylemem üzerine Mehmet bana otelde parasını vereceğini söyledi ben de otele geri döndüm" beyanlarında bulundu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesini ve sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.