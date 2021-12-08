Kağıthane’de kasayı açınca hayatını şokunu yaşadı! ‘İşim var’ dedi ve…

"İŞİM VAR HEMEN GELİYORUM"

En son Oğuzhan U ile bir şüpheli ofiste kaldı. O şüpheli de gelen telefon üzerine "işim var hemen geliyorum" diyerek odadan çıktı. Uzun süre geçti ancak kimse geri gelmeyince çelik kasayı açan Oğuzhan U., gördüğü manzara üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kasanın arkasında bulunan duvar ile ve kasanın arkasının delik olduğunun farkına varan Oğuzhan U. saati çalındığını anladı.