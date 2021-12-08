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Sakarya'da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

Sakarya'da 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde gelen ihbar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan baskında yaklaşık 40 adet at bulundu. Bıçak, masat, el kantarı, ilaç ve enjektörün de ele geçirildiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ila 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı.

Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden tır vasıtası ile getirdiği tespit edildi.

Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

Atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini beyan eden şahsın yanında akrabaları Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) isimli kişilerin de bulunduğu tespit edildi.

Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.'ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu.

Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi.

Sakarya’da nehir kenarında akılalmaz olay: 40 at kesilmek üzereyken yakalandılar

Konu ile alakalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları neticesinde tahkikata başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.

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