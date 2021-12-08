Doktoru kameraya alıp böyle tahrik etti! Provokatörlerin maskesi düştü!

En son acil serviste sarı alan içerisinde de ben uyardım. Ama ısrarla maske takmadılar. Ne amaçla geldiklerini bilmiyorum ama ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske uyarısı yaptığım halde bana 'bizi muayene etmeyecek misiniz' sorusunu yönelttiler. Ben maske uyarısı yaparak, hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendimi, hem de onların korunması için uyarıda bulundum.