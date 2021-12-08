Denizli'de kanlı kavga! Yere yatırıp peş peşe bıçakladı: Liselinin imdadına kadın yetişti
YAŞAM DHA
Denizli’de 5 lise öğrencisi, caddede yere yatırdıkları 14 yaşındaki Y.K.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. O sırada bir vatandaş kavgayı cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüleri kaydeden kişi 'bıçakladılar çocuğu' diye çığlık atarken o sırada bir kadın yerde yatan öğrenciyi kurtarmaya çalıştı.
Lise Caddesi'nde bulunan Denizli Lisesi önünde beş öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla darp etti.
KADIN KURTARMAYA ÇALIŞTI
Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.
İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.'ye ayakta müdahale edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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