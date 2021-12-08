Gaziosmanpaşa'daki cinayetin kahreden perde arkası: "Husumetlisine benzetmiş"
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki Yunus Emre Duman’ın aracında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayın detayları gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan sanıklar, Duman'ı husumetli oldukları bir şahsa benzettikleri için kurşunladığı öğrenildi.
Olay, 5 Aralık Pazar günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde saat 23.00 sularında yaşandı.
'BENZETTİĞİ' İÇİN KURŞUNLADI
İddiaya göre, aralarında husumet olan iki farklı grup arasında daha önceden tartışma ve kavga yaşanmıştı. Kavganın taraflarından olan bir kişi, 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracını husumetli olduğu kişinin aracına benzetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Aracı kovalayan zanlı, ateş etmeye başladı. Aracında ailesiyle seyreden Yunus Emre Duman, vücuduna isabet eden 2 adet kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı yanındaki 5 şüpheliyle kayıplara karıştı.
KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, olayı 18 yaşından küçük E.S.'nin gerçekleştirdiği tespit etti. E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli beş şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ve üç mermi de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin husumetli olduğu kişinin aracını gördükten sonra arka caddeye koştuğu görülüyor. Araca ateş açan şüpheliler, geldikleri sokaktan koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde 2 kırmızı araç arka arkaya giderken isabet alan aracın kaza yaptığı görülüyor.
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