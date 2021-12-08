Gaziosmanpaşa'daki cinayetin kahreden perde arkası: "Husumetlisine benzetmiş"

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, olayı 18 yaşından küçük E.S.'nin gerçekleştirdiği tespit etti. E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli beş şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ve üç mermi de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.