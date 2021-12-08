Denizli’de üniversite öğrencisi arkadaşlarının gözü önünde intihar etti

Edinilen bilgilere göre; bir süredir psikolojik tedavi gören ve iki ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P., destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'ne gitti.