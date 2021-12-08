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Denizli’de üniversite öğrencisi arkadaşlarının gözü önünde intihar etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Denizli’de üniversite öğrencisi arkadaşlarının gözü önünde intihar etti

Denizli’de iki ayda bir psikolojik destek alan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi, doktordan çıktıktan kısa bir süre sonra okuduğu üniversitenin dördüncü katından boşluğa attı. Olay anına tanık olan arkadaşları apar topar arkadaşlarının peşinden koştu. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran olay; Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; bir süredir psikolojik tedavi gören ve iki ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P., destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'ne gitti.

ARKADAŞLARINI GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI

Binada 4. kata çıkan Mehmet Enes P., öğrencilerin gözü önünde kendini boşluğu bıraktı. Apar topar aşağıya inen öğrenciler, kanlar içinde kalan Mehmet Enes P'ye müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mehmet Enes P.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Enes P., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

FAKÜLTEYE GİRİŞLER YASAKLANDI
Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, bir süre fakülteye girişler yasaklandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşları döktü.

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