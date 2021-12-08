CHP'li belediyede 'insanlık bitmiş' dedirten olay! Otobüs şoförü işçiyi ''kıyafetin kirli'' diyerek araca almadı
CHP'li Muğla Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Belediyeye ait bir otobüs şoförü, evine gitmek için otobüse binen işçiyi kıyafeti kirli olduğu için araca almadı. "Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, araçtaki bir kadın tepki gösterdi. O anlar ise böyle kameraya yansıdı...
Muğla'da bir belediye otobüsünde yaşanan tartışma, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Evine gitmek için otobüse binen işçi, şoförün kendisini hor görmesiyle karşılaştı.
"BU BENİM İŞ ELBİSEM"
İş kıyafetinin kirli olduğunu söyleyen şoför, işçiyi araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine "Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben" diyen işçiye, olayı görüntüleyen kadın yolcu destek oldu.
KADIN YOLCU TEPKİ GÖSTERDİ
Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoföre, kadın yolcu "Bence oturabilir beyfendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyfendi işçi, oturmak zorunda" diyerek tepki gösterdi.
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