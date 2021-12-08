Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından yılbaşı tatili ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 2022 yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Sorgulamaları hız kazandı. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gün kutlanacak.