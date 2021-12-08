Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılbaşı için geri sayım sürerken, vatandaşlar 31 Aralık tarihinin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşına kısa süre kala '2022 yılbaşı tatili kaç gün?' sorusu gündemde. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından yılbaşı tatili ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 2022 yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Sorgulamaları hız kazandı. İşte, Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Bu sene 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gün kutlanacak.
31 ARALIK RESMİ TATİL OLACAK MI?
Bazı kurumlar yarım gün 31 Aralık'ta yarım gün tatil yapacak fakat 31 Aralık resmi tatil değildir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
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