05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kar ve kuvvetli yağış geliyor | Sıcaklık sıfırın altına indi | 5 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kar ve kuvvetli yağış geliyor | Sıcaklık sıfırın altına indi | 5 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Kar ve kuvvetli yağış geliyor | Sıcaklık sıfırın altına indi | 5 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Son dakika haberine göre: Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda: Trakya ile Diyarbakır, Batman, Van, Bingöl ve Bitlis çevreleri yağmur, yüksek kesimler ise kar yağışlı olacağı belirtildi. Ayrıca Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ARDAHAN'DA SICAKLIK EKSİ 15 DERECE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Ağrı'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Iğdır'da 9, Kars'ta 5, Erzincan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Denizli ile İzmir'in güney kıyılarının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in güney, Konya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Gün ağarınca ortaya çıktı GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA