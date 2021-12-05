05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da korkunç manzara: Çobanlar görüp jandarmaya haber verdi

Van'da korkunç manzara: Çobanlar görüp jandarmaya haber verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
ABONE OL
Van’da korkunç manzara: Çobanlar görüp jandarmaya haber verdi

Van'ın Özalp ilçesinde çobanlar, parçalanmış ceset buldu. Bölgede inceleme yapan jandarma, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.

Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalındaki İran sınırında hayvan otlatan çobanlar, parçalanmış ceset görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi için adli tıp kurumuna götürdü.

Cansız beden parçalarının kaçak bir göçmene ait olduğunu düşünen ekipler, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA