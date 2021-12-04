Yanlış iğne kurbanı Ayşen: Artık hastanelere korkmadan gidiyorum! 26 yıl önce SSK hastanesinde sol kolu kesilmişti







HATALARINI BİZE ÖDETTİLER, ÖZÜR DİLEYEN OLMADI

Baba Hüseyin Başaran ise Lüleburgaz'da kahvehane işletiyor. Baba Başaran şunları söyledi:

12 yıl süren hukuk mücadelemizde darmadağın olduk. SSK müfettişleri alay edercesine "Kazanamazsınız bu davayı" diyorlardı. Dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın makamına gittik. Yine alaylı cümleler. Ayşen'e protez kol için gittik. Elektronik yerine mekanik kol takıp gönderdiler. Gelip özür bile dileyen siyasi olmadı. Şehir hastaneleri göz kamaştırıyor. Lüleburgaz Devlet Hastanesi devasa bir hastane. Ya o yıllar... Soğuk algınlığı için çocuğumuzu götürmüşüz. Upuzun kuyruk. Hataları söyledikçe diğer siyasi partiler bizi dışladı. "Gidin size Erdoğan sahip çıksın" dediler. Eski yıpranmış sağlık sisteminin sembolü olmak çok yıprattı. O yıllardaki siyasi partiler de, o dönem SGK'nın başındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hatalarının bedelini hep bize ödetti.







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