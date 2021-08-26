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Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu sol kolu kesilmişti. İşte o günden sonra kangren olan sağlık politikasının sembolü olan Ayşen Başaran, şimdi 29 yaşında... Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Türkiye, Ayşen Başaran'ı 90'lı yıllarda henüz 2,5 yaşındayken tanıdı. Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu sol kolu kesilmişti.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

İşte o günden sonra kangren olan sağlık politikasının sembolü olan Ayşen, şimdi 29 yaşında. Üniversiteyi bitirerek çalışmaya da başladı. Ancak o kara günleri ise hiç unutmadı.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Eski Türkiye'nin kangrenleşen sağlık sisteminin sembolüydü. O kız çocuğu büyüdü ve hayata atıldı. Çocukluk dönemi hastanelerde ve adliye koridorlarında geçti.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

"BÖYLE DEVAM EDECEKMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

O günleri anlatan Başaran, "Bütün işlerimi hep böyle hallettiğim için sanki ben böyle doğmuşum da hep böyle devam edecekmiş gibi hissettim." dedi.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Türkiye onu tanıdığında Başaran henüz 2 buçuk yaşındaydı. Soğuk algınlığı teşhisiyle gittiği Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde bir kolunu kaybetti. Ve o günden itibaren Ayşen Başaran Türkiye'nin kangren olan sağlık politikasının sembolü oldu.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

GAZETECİ SAVAŞ AY KONUYU GÜNDEME TAŞIMIŞTI

1998 yılında merhum gazeteci Savaş Ay bu sağlık skandalını masaya yatırmıştı. 6 yaşına gelen Ayşen, protez koluyla kameraların karşısına çıkmıştı. Annesinin kucağında başına gelenlerden bi haber gülücükler saçıyordu etrafa.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Babasıysa can havliyle sorumlulara sesleniyordu. Küçük kızının kolunun hesabını soruyordu.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

O programa dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

O da başında bulunduğu SSK hastanelerinden şikayetçiydi.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

14 YIL SONRA GELEN HUKUK ZAFERİ

Başaran ailesi bu ihmalin peşini bırakmadı. 14 yıl süren bir hukuk mücadelesi verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ayşen'e ve ailesine 18 bin Euro tazminat ödeme kararı verdi. Onlar bu hak arama savaşını kazandı ama hiçbir mahkeme Ayşen'e kolunu geri veremedi.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Sadece Ayşen değil 90'lı yılların sağlık politikaları sayısız mağduriyete neden oldu. Ancak son 20 yılda yaşanan sağlık devrimi baba Hüseyin Başaran'ın da içini rahatlatıyor.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Başaran, "Zamanında bu hükümet gelmeden önce biz ne diyorduk kim gelirse gelsin düzelmez. Ama düzeliyormuş." şeklinde konuştu.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Ayşen Başaran şimdi ise 29 yaşında bir genç kadın.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

Gözlerindeki ışıltıyla etrafına neşe saçıyor.

Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

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Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü

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