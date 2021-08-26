Türkiye onu yıllarca konuştu! 90’lı yılların sembol ismi Ayşen Başaran artık büyüdü
Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu sol kolu kesilmişti. İşte o günden sonra kangren olan sağlık politikasının sembolü olan Ayşen Başaran, şimdi 29 yaşında... Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Türkiye, Ayşen Başaran'ı 90'lı yıllarda henüz 2,5 yaşındayken tanıdı. Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu sol kolu kesilmişti.
İşte o günden sonra kangren olan sağlık politikasının sembolü olan Ayşen, şimdi 29 yaşında. Üniversiteyi bitirerek çalışmaya da başladı. Ancak o kara günleri ise hiç unutmadı.
Eski Türkiye'nin kangrenleşen sağlık sisteminin sembolüydü. O kız çocuğu büyüdü ve hayata atıldı. Çocukluk dönemi hastanelerde ve adliye koridorlarında geçti.
"BÖYLE DEVAM EDECEKMİŞ GİBİ HİSSETTİM"
O günleri anlatan Başaran, "Bütün işlerimi hep böyle hallettiğim için sanki ben böyle doğmuşum da hep böyle devam edecekmiş gibi hissettim." dedi.
Türkiye onu tanıdığında Başaran henüz 2 buçuk yaşındaydı. Soğuk algınlığı teşhisiyle gittiği Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde bir kolunu kaybetti. Ve o günden itibaren Ayşen Başaran Türkiye'nin kangren olan sağlık politikasının sembolü oldu.
GAZETECİ SAVAŞ AY KONUYU GÜNDEME TAŞIMIŞTI
1998 yılında merhum gazeteci Savaş Ay bu sağlık skandalını masaya yatırmıştı. 6 yaşına gelen Ayşen, protez koluyla kameraların karşısına çıkmıştı. Annesinin kucağında başına gelenlerden bi haber gülücükler saçıyordu etrafa.
Babasıysa can havliyle sorumlulara sesleniyordu. Küçük kızının kolunun hesabını soruyordu.
O programa dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.
O da başında bulunduğu SSK hastanelerinden şikayetçiydi.
14 YIL SONRA GELEN HUKUK ZAFERİ
Başaran ailesi bu ihmalin peşini bırakmadı. 14 yıl süren bir hukuk mücadelesi verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ayşen'e ve ailesine 18 bin Euro tazminat ödeme kararı verdi. Onlar bu hak arama savaşını kazandı ama hiçbir mahkeme Ayşen'e kolunu geri veremedi.
Sadece Ayşen değil 90'lı yılların sağlık politikaları sayısız mağduriyete neden oldu. Ancak son 20 yılda yaşanan sağlık devrimi baba Hüseyin Başaran'ın da içini rahatlatıyor.
Başaran, "Zamanında bu hükümet gelmeden önce biz ne diyorduk kim gelirse gelsin düzelmez. Ama düzeliyormuş." şeklinde konuştu.
Ayşen Başaran şimdi ise 29 yaşında bir genç kadın.
Gözlerindeki ışıltıyla etrafına neşe saçıyor.
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