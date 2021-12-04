Kadıköy’de hareketli gece! 10 katlı binada korkutan yangın

Sokaktaki bir binada bekçilik yapan yabancı uyruklu şahıs yangınla ilgili, "Ben inşaatta bekçilik yapıyordum. Duman kokusu aldım ve dışarıya çıktım. Çıktıktan sonra yangını gördüm. Bağırarak çevredekileri uyarmaya çalıştım. Herkesi kaldırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok yandı bina. Korkmaya başladık. Üst kattakiler de dumandan etkilendi. Şükürler olsun ki şu an söndürüldü yangın" diye konuştu.