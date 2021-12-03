Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler
Dekolteli kıyafetleriyle Antalya'da hırsızlığa kalkışan 2 kadının görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.
Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.
İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti.
Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.'nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.
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