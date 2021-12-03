03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Dekolteli kıyafetleriyle Antalya'da hırsızlığa kalkışan 2 kadının görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti.

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.'nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dekolteli hırsız kızlar hakkında yeni gelişme! Eve bu şekilde girmişler

Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA