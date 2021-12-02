Sinop’ta kıyıya ceset vurdu

DNA ÖRNEĞİ ALINIP KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Savcılık tarafından olay yerinde incelemenin yapılmasının ardından ceset ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliğin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kuruma gönderilecek olan cesetten alınacak DNA örnekleri, 11 Ağustos'ta Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından alınacak DNA örneği ile karşılaştırılarak, kimlik tespitinde bulunulacak.