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Kayseri’de istinat duvarı çöktü; 4 araç hurda oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Kayseri’de istinat duvarı çöktü; 4 araç hurda oldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde çevre düzenlemesi esnasında istinat duvarının çöktü. Olay sonucu devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Duvarın üzerine devrildiği park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Numune Sokak'ta iş makinesiyle yapılan çevre düzenlemesi esnasında istinat duvarı çöktü. İş makinesi kayan toprakla beraber sitenin bahçesine yuvarlandı.

4 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çöken istinat duvarı, park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272 ve 34 CBN 437 plakalı otomobillerde hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş makinesi operatörüne ayakta müdahale etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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