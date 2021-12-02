Kayseri’de istinat duvarı çöktü; 4 araç hurda oldu

4 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çöken istinat duvarı, park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272 ve 34 CBN 437 plakalı otomobillerde hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş makinesi operatörüne ayakta müdahale etti.