Diyarbakır’da trenin çarptığı 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişilerce tren rayı etrafında bulunan güvenlik bariyerlerini oluşturan korkulukların kesilmesi ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki genç, treninin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2. Sokak Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, raylar üzerindeki bir kişiye Elazığ istikametinden gelen ve vagonları olmayan treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Yapılan incelemede kimliği tespit edilen 28 yaşındaki Emrah Gök adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyan yakınları bölgeye gelerek ağıtlar yakarken, Gök'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olay sırasında ismi öğrenilemeyen tren makinisti çevredekilerin tepkisi üzerine karakola giderken, daha önce güvenlik gerekçesiyle tren raylarının etrafına örülen demir bariyerlerin kimliği belirsiz kişilerce söküldüğü görüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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