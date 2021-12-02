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Kırıkkale’de döner yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Kırıkkale’de döner yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde öğrenim gördükleri lisenin yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 öğrenci zehirlendi. Öğrenciler kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanındaki bir iş yerinden döner yedi.

11 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra, Dursun D. (14), Emirhan A. (15), Kemal Ö. (15), Yaşar Eren A. (14), Mahir D. (15), Ali Ö. (15), Eren D. (17), Emirhan Ö. (16), Yunus Emre O. (17), Mustafa Dursun B. (17), Süleyman T. (18) isimli öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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