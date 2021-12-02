Kırıkkale’de döner yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu
YAŞAM İHA
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde öğrenim gördükleri lisenin yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 öğrenci zehirlendi. Öğrenciler kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanındaki bir iş yerinden döner yedi.
11 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU
Bir süre sonra, Dursun D. (14), Emirhan A. (15), Kemal Ö. (15), Yaşar Eren A. (14), Mahir D. (15), Ali Ö. (15), Eren D. (17), Emirhan Ö. (16), Yunus Emre O. (17), Mustafa Dursun B. (17), Süleyman T. (18) isimli öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.
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